Triathlon. Peschiaroli e Ghinelli entrano nella top ten

Ultimi due atti della stagione agonistica del Cus Ferrara Triathlon, con Davide Peschiaroli impegnato alle isole Canarie e Paolo Ghinelli tra le colline del Chianti, rispettivamente sulla distanza media e sprint MTB.

Peschiaroli, all’Oceanlava di Lanzarote, competizione che sta scrivendo pagine significative del triathlon “conejero”, con tanti partecipanti delle migliori squadre locali ed europee a sfidare alte temperature e forte vento caratteristici dell’isola. nell’ultima frazione di 21km Peschiaroli recupera terreno sugli agguerriti avversari, chiudendo al 9° posto della categoria M3 con il tempo ufficiale di 5h30’09”.

Paolo Ghinelli, uno dei fondatori della squadra ferrarese, è invece al via del Triathlon Sprint di Greve in Chianti, variante “cross” della gara tradizionale su percorsi sterrati adatti a mountain bike e scarpe da trail. Ghinelli, all’esordio annuale, conquista un bel 5° posto nella categoria M3 segnando al traguardo il tempo di 1h47’15”, maturato grazie ad una condotta attenta sulle strade fangose ed un ritmo costante in tutte le tre frazioni. Con queste due gare si è chiusa la stagione agonistica 2024, che ha visto il team cussino sempre protagonista.