Triathlon. Sprint positivo a Faenza per il Cus

Dopo la tradizionale pausa di ferragosto, è ricominciata l’attività del circuito federale triathlon. Domenica scorsa a Faenza, ben 5 cussini si sono sfidati su distanza Sprint, nella gara organizzata dalla locale società sportiva Team Overcome. Discreta prestazione per il portacolori del Cus Ferrara Alessio Balboni, giunto al traguardo 34° assoluto in 1.12.32. Note positive anche per Christian Guerra, giunto sulla finish line in 74^ posizione assoluta. Partito anche lui in 1^ batteria, ha un po’ pagato il nuoto iniziale, ma poi vi è stato un pronto riscatto nel corso della frazione podistica. Buone indicazioni sono sopraggiunte da Nicola Mantovani, neo tesserato Cus alla sua seconda gara stagionale. Mantovani ha portato a termine le proprie fatiche chiudendo 107° in 1.25.37. A completare la spedizione ferrarese ci ha pensato Giovanni Grazzi: per “il Doc” un preziosissimo 5° posto nella Categoria M6 in 1.43.29. Prima della sosta ferragostana, si è disputato il 5° Triathlon Sprint Città di Empoli. Il giovane Filippo Falleni ha portato a casa un sontuoso 50° posto assoluto in 1.13.10, che gli è valso il 6° posto in Categoria S1.