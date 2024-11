Tricolori di mezza maratona. Tanti big a Civitanova per il titolo italiano

Grandi firme per la domenica tricolore a Civitanova con i tricolori di mezza maratona. In palio i titoli assoluti sui 21,097 chilometri ma anche quelli promesse (under 23) e juniores (under 20) per uomini e donne, oltre agli scudetti per club nella quarta e ultima prova dei Societari di corsa. Tra i protagonisti principali nella manifestazione organizzata dall’Atletica Civitanova del presidente Sergio Bambozzi, con quasi 900 iscritti sulle strade della classica Stracivitanova (edizione n. 48), c’è uno dei medagliati degli Europei di Roma 2024: è annunciato al via l’argento individuale della mezza Pietro Riva (Fiamme Oro), oro con il team azzurro all’Olimpico. Il piemontese, secondo italiano di sempre nella specialità con il 59:41 dello scorso anno e sul secondo gradino del podio a Roma in 1h01:04, si confronterà con il campione in carica Nekagenet Crippa (Esercito). Iscritti Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro) e un ampio gruppo di atleti della Casone Noceto tra cui Italo Quazzola, a un passo dal podio tricolore dei 10 km ad Arezzo, Badr Jaafari, Luca Alfieri, Ademe Cuneo e Alberto Mondazzi. Per i marchigiani in azione l’ascolano Stefano Massimi (Atl. Vomano), Andrea Falasca Zamponi e Luca Facchinetti (Atl. Potenza Picena).

Nella sfida femminile punta a confermarsi la campionessa in carica Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), ma il miglior crono di accredito è di Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera), 1h11:16. Da seguire poi Aurora Bado (Carabinieri) in gara anche per il titolo under 23, Federica Sugamiele (Caivano Runners) e Sara Bottarelli (Freezone), solo per citare alcuni nomi delle pretendenti al vertice. Tra le marchigiane in gara la filottranese Azzurra Ilari (Circolo Minerva), Silvia Luna (Grottini Team Recanati) e Nausicaa Malaccari (Atl. Civitanova). Si corre su un circuito di 10,5 chilometri da ripetere due volte: partenza da corso Umberto I e arrivo in piazza XX Settembre percorrendo lungomare sud, area portuale e lungomare nord, con start alle 9.30 di oggi per le donne e alle 9.45 per gli uomini, in diretta video streaming su