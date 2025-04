Tris di Firenze: She con Tore Sulas trionfa al Premio Gino Capponi

Nella Tris di Firenze la grigia She con in sella Tore Sulas spicca il volo vincente. Presso l’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze, nel Premio Gino Capponi (montepremi euro 9.900), corsa TQQ, un handicap per purosangue di 4 anni ed oltre sui 1800 metri erano 12 i cavalli in partenza. Celtico Arcano con Carlo Sanna si portava in testa rilevato da Regency Buck, che con Maikol Arras andava a condurre seguito da For The Faithful e Griffe fino in dirittura d’arrivo. A duecento metri dal palo d’arrivo She con Tore Sulas (nella foto) produceva un allungo imparabile e vinceva in 1.56.3 sul positivo For The Faithful con Dario di Tocco, che precedeva Regency Buck,Celtico Arcano e Impact con Alessio Satta. La grigia di 4 anni, She, allieva del Team Oriani e portacolori di Walter Marchelli, firmava la quarta vittoria in 17 uscite, pagando presso il betting euro 4,58. Il prossimo convegno di galoppo è previsto a Firenze sabato prossimo 19 aprile.

Il calendario di aprile 2025 vede la disputa di questi convegni di galoppo. Sabato 19 Premio Roberto Il Diavolo (euro 13.200) per 4 anni ed oltre sui 1500 metri. Venerdì 25, 198° Corsa dell’Arno, handicap principale per 4 anni ed oltre sui 2200 metri. Domenica 30, Premio Principe Carlo Poniatowski (euro 13.200), handicap per 3 anni sui 1200 metri. Mese di maggio 2025 (4 giornate di galoppo): Lunedì 5, Giovedì 8 ,Lunedì 12 e Giovedì 15.

Il convegno di trotto che era in programma domenica scorsa e non disputato verrà recuperato lunedì 21 aprile per Pasquetta.

F. Que.