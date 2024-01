Trissino sull’ottovolante. Sarzana si ferma al palo

HOCKEY SARZANA

1

TRISSINO

8

HOCKEY SARZANA: Corona, Francesco De Rinaldis F., Borsi, Garcia, Illuzzi, Baldocchi, Olmos, Ortiz, Tognacca, Vené. All. De Rinaldis P.

TRISSINO: Zampoli, Malagoli, Cocco, Gioele Piccoli, Giulio Piccoli, Joao Pinto, Jordi Mendez, Gavioli, Diogo Neves, Sgaria. All. Thiago Sousa.

Arbitri: Brambilla di Monza e Nucifero di Viareggio.

Marcatori: 1° tempo: 2’21“, 10’01“ Mendez, 5’30“ Diogo Neves, 24’50 Gioele Piccoli. 2° tempo: 6’56“ Borsi, 10’46“, 16’01“ Malagoli, 13’40“ Mendez, 15’35“ Gioele Piccoli.

SARZANA – Irresistibile Trissino. La corsa verso il gradino più alto del podio dei veneti campioni d’Italia non conosce soste e ostacoli, confermandosi un gruppo di enormi potenzialità. Nella sfida della domenica al ’Vecchio Mercato’ la formazione di Thiago Sousa ha vinto 8-1 e il risultato non è mai stato messo in discussione già nel primo tempo chiuso avanti 4-0, mentre i padroni di casa si sono dovuti accontentare dei pali centrati da Illuzzi e Borsi. La sfida era difficile e ben si sapeva, il Trissino da un paio di stagioni è tra le migliori squadre non soltanto in Italia e i titoli in bacheca ne sono la prova. La partenza è a razzo e la gara è stata sbloccata da Jordi Mendez ma quando i rossoneri sembravano aver preso coraggio, è arrivato il raddoppio di Diogo Neves.

Prima delle nuove segnature di Mendez e Gioele Piccoli, i due lampi dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation che hanno però soltanto fatto tremare i pali della porta sulle conclusioni di Illuzzi e Borsi. Poco prima del riposo Malagoli ha poi centrato la traversa sul tiro di rigore. Stessa chance in apertura di ripresa per l’ex di turno Illuzzi ma la conclusione è stata prima neutralizzata da Zampoli e sulla ripetizione il rossonero ha spedito sulla traversa. Ci ha pensato il capitano Borsi a mettere a segno l’unico gol dei rossoneri prima del nuovo allungo del Trissino che ha chiuso 8-1. Mercoledì sfida di ’Final Eight’ al Vecchio Mercato contro Amatori Lodi, poi sabato sera trasferta a Grosseto

Risultati: Follonica-Grosseto 5-3, Valdagno-Bassano 5-2, Monza-Sandrigo 8-4, Breganze-Amatori Lodi 3-5. Mercoledì: Giovinazzo-Forte dei Marmi. Classifica: Trissino 44 punti, Forte dei Marmi 43, Hockey Sarzana, Lodi 35, Follonica 34, Grosseto 30, Valdagno 29, Sandrigo 24, Montebello, Bassano 21, Monza 20, Breganze 12, Giovinazzo 8.

Massimo Merluzzi