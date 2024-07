Trittico senza vittorie. Bsc Big Mat bloccato

Il Parmaclima strappa la tripletta vincendo la terza gara della serie contro il Big Mat Bsc Grosseto per 3-2 allo Jannella.

Comincia però meglio il Big Mat che piazza due singoli in apertura e la battuta in diamante di Aloma che porta a casa il primo punto. Il Parmaclima soffre un inizio impreciso nelle prime due riprese ma poi approfitta del calo dei grossetani che concedono il punto del pari con l’errore di tiro dell’interbase e il punto del sorpasso sulla sacfly di Angioi.

Dopo un errore difensivo da due basi (saranno 3 gli errori per entrambe le squadre a fine partita), Noel Gonzalez completa il forcing emiliano con un doppio per il 3-1. Una prestazione solida di Raymond Figueredo (5.2Ip, 3H, 4K), che elimina 11 battitori consecutivi fino al sesto inning, stabilizza la situazione fino agli ultimi 3 out.

Il Bsc Big Mat Grosseto accorcia le distanze contro il closer Andres Perez, a partire dalla valida di Mercuri, che arriva in terza su un errore dell’esterno e segna su una seconda imprecisione della difesa ospite dalla battuta di Sellaroli. Lo stesso giocatore del Big Mat viene però colto rubando in seconda, ponendo fine di fatto alle speranze di rimonta.

Da venerdi si giochera il derby di ritorno con il Bbc Grosseto.