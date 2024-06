Trofeo Bellandi, foto e classifica della 14esima edizione

Montecatini Terme (Pistoia), 16 giugno 2024 - Il trofeo Raoul Bellandi, gara podistica competitiva giunta alla quattordicesima edizione, è stato un trionfo per i colori orange della Montecatini Marathon che a visto al primo posto in quattro categorie su sei. La manifestazione e stata organizzata dalla società Atletica Montecatini 1983 e ha avuto il suo svolgimento lungo le strade delle colline che sovrastano la città termale per un totale di 12 chilometri per i competitivi e 6 per i partecipanti alla ludico motoria.

Qui LA CLASSIFICA

Nella categoria assoluta uomini il successo è andato a Giuseppe Massaro (Montecatini Marathon) che percorre la distanza 36’12’’ , seguito a 2’’ da Matteo Magrini (Atletica Vinci) e a 2’16’’ da Andrea Mennillo (Montecatini Marathon), quarto classificato Laerte Borgioli (Run…dagi) e al quinto Giacomo Dei (Uisp Terre Etrusco Labroniche Livorno).

Nei veterani uomini a imporsi è stato Luca Silvestri (Montecatini Marathon) che compie la distanza della gara in 37’40’’, secondo posto per Federico Badiani e al terzo Daniele Rossi entrambi della Orecchiella Garfagnana. Mileno Frediani (Montecatini Marathon) con il tempo di 41’38’’ si aggiudica la categoria veterani argento che precede Marco Castelli (Asd Canapino) e Marco Pisani (La Galla).

Nella categoria veterani oro il primo posto se lo aggiudica Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) con il tempo finale di 48’05’’, posto d’onore per Domenico Coco (Silvano Fedi Pistoia). Solo una sola donna assoluta classificata e si tratta di Ruby Karina Garcia (Montecatini Marathon) che ottiene il tempo finale1h04’05’’. Damiana Lupi (Atletica Vinci) ottiene il primo posto nella categoria donne veterane terminando la gara in 42’29’’, al secondo posto Roberta Pieroni (Orecchiella Garfagnana) e al terzo Camelia Barboi (U.P. Isolotto Firenze). Il trofeo Bellandi se lo aggiudica la Montecatini Marathon, seconda si classifica la Silvano Fedi Pistoia e terzo posto per il Gruppo Podistico Cai Pistoia.

A cura di Giancarlo Ignudi