Trofeo Capraia e Limite, le foto e la classifica della corsa

Capraia e Limite (Firenze), 15 dicembre 2024 – Un evento che unisce sport, emozione e memoria: la decima edizione del Trofeo Capraia e Limite, insieme al dodicesimo Memorial Giuseppe Cerone, si è svolta con grande partecipazione e un rinnovato spirito di comunità.

La partenza, come da tradizione, è avvenuta presso la Pubblica Assistenza di Limite sull'Arno, con un percorso completamente rinnovato che ha saputo regalare scenari mozzafiato. Gli atleti hanno affrontato le suggestive pendici del Castra e un passaggio spettacolare su strada bianca lungo l’Arno, in un itinerario competitivo di 13 chilometri. Per chi ha preferito un approccio più rilassato, la passeggiata ludico-motoria ha offerto due alternative: un percorso di 13 chilometri e uno più breve di 7 chilometri. L’organizzazione, curata dalla Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno e dall’Atletica Capraia e Limite, si è distinta per l’efficienza, garantendo due punti ristoro: uno lungo il tracciato e uno all’arrivo, per il conforto degli atleti e dei partecipanti.

Il Memorial Giuseppe Cerone ha aggiunto una nota di profonda commozione all’evento, ricordando la figura di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità sportiva. Giuseppe Cerone, scomparso prematuramente nel 2012 a seguito di un tragico incidente sull’Autopalio, stava rientrando dall’Ecomaratona del Chianti di Castelnuovo Berardenga, una gara che incarnava la sua passione per la corsa e la natura. Le immagini scattate da "Regalami un sorriso" hanno catturato i momenti più intensi della giornata, testimoniando non solo la bellezza della gara, ma anche il valore della solidarietà che lega sport e memoria. Un evento che, anno dopo anno, continua a celebrare la forza della comunità e il ricordo di chi ha contribuito a renderla speciale.