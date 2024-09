Trofeo Cavour sul green. Cantiero e Oliviero in testa

Domenica è andata in scena sui green del Cus Ferrara la seconda edizione del Trofeo Autosalone Cavour. Circa ottanta golfisti hanno sfidato il campo ma, soprattutto, il clima torrido, portando in club house score di tutto rispetto, complice anche il percorso di gioco in ottime condizioni. Guardando i risultati, le categorie speciali sono state appannaggio di Elena Cantiero (tra le signore) e di Alberto Oliviero (tra i seniores).

Fabio Nicolicchia invece, ha conquistato la quarta categoria, con 37 punti. Ottimi score anche di Giovanni Zanzi, Romolo Vincenzi e Roberto Magistris, giunti secondi rispettivamente in terza, seconda e prima categoria alle spalle di Silvano Pavignani, Giovanni Casiraghi e Marco Loro. La categoria lorda è stata vinta da Valerio Incocciati, autore di uno score di sei colpi sopra il par del campo. La settimana prossima è in programma l’undicesima edizione del trofeo Vivai Fratelli Zanzi, diventato un appuntamento fisso nel calendario gare stagionale e che anticiperà di una settimana l’evento di massimo rilievo organizzato dal Cus Ferrara: quest’anno infatti, il 14 e 15 settembre in via Gramicia si disputeranno i campionati italiani a squadre. Sarà l’occasione per vedere i migliori swing della penisola, nella speranza che la squadra di casa, ancora in via di definizione, bissi il successo ottenuto nel 2013 ad Albarella.