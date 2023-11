Trofeo Chiavacci “orfano” delle ville. Le foto e la classifica

Firenze, 16 novembre 2023 – Il Trofeo Chiavacci, giunto alla 51esima edizione, offriva l'occasione per transitare correndo attraverso il parchi di bene 3 ville di Castello nell'immediata periferia di Firenze, purtroppo le copiose piogge che hanno funestato la Toscana hanno portato la Direzione Museale Toscana a ritenere che non sussistessero le condizioni di sicurezza per il transito all'interno delle ville medicee di Castello e della Petraia.

La manifestazione organizzata dall'Atletica Castello si è svolta ugualmente su un percorso alternativo ridotto a 10 Km, ma che resta molto suggestivo grazie alle bellezze che la zona pedemontana può offrire.

Si è corso quindi in circuito con partenza sullo scenografico viale posizionato davanti alla sede dell'Accademia della Crusca che questa lunga estate non ha fatto ancora "indorare" togliendoci per ora quelle caratteristiche tinte che le precedenti stagioni ci avevano abituato. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso indicizzato per la ricerca attraverso il numero del pettorale.