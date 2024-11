Trofeo Città di Calenzano. Azzurra, sesto posto e diciassette medaglie

Nei giorni scorsi è andata in archivio la venticinquesima edizione del "Trofeo Città di Calenzano" di nuoto, che ha visto sfidarsi dodici società provenienti da Toscana ed Emilia – Romagna. Fra queste c’era anche l’Azzurra, che alla luce delle diciassette medaglie conquistate dai propri tesserati (quattro ori, otto argenti e sette bronzi) ha chiuso la rassegna in sesta posizione con 143 punti. Sono saliti sul gradino più alto del podio Pietro Bottazzi nei 200 farfalla, Ludovico Alba nei 200 stile, Alessandro Santini nei 50 stile (in aggiunta ad un argento nei 200) e Milo Bartolozzi nei 200 misti (oltre ad un bronzo nei 100 stile). Medaglie d’argento invece per Martina Vannucchi nei 50 stile (oltre ad un bronzo nei 100 farfalla) Matteo Vallini nei 50 farfalla, Greta Petracchi nei 200 rana, Zoe Guarducci nei 200 farfalla, Ruggiero Cangioli nei 100 dorso, Samuele Presi nei 50 dorso e Noemi Cipriani nei 50 farfalla (con un bronzo nei 200 stile). Terza posizione per Edoardo Castellani nei 100 farfalla, Vittoria Bottazzi nei 200 misti, Leonardo Cecconi nei 100 rana ed Anna Giulia Mattiello nei 200 misti. Alla kermesse hanno infine preso parte con buoni riscontri generali anche Ginevra Ina, Andrea Martinelli, Francesco Lombardi, Maria Carlesi, Carlotta Petracchi, Francesco Iura, Michelangelo Meoni, Leonardo Bartolini, Ginevra Picarelli, Gabriele Gattai, Carlotta Santoni, Lapo Bettazzi, Filippo D’Attilio, Giovanni Vallini, Daniele Di Benedetto, Livia Boffa Tusone, Sara Mazzoni, Francesco Del Gallo, Lorenzo Corsini e Leonardo Monzali. Il gruppo ha già ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite per incrementare il medagliere. Ed un occhio va alla gara di casa considerando che proprio l’Azzurra organizzerà alla piscina Galilei la terza edizione del "Trofeo del Bacchino" già in programma per il 26 gennaio: ci sono insomma tutte le promesse per far bene, nella stagione che ha appena preso il via.

G.F.