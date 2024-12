Trofeo ’Città di Ferrara’, festeggia Atletica Copparo

Atletica Copparo vincitrice del trofeo ‘Città di Ferrara’. In una fredda domenica mattina, si è tenuta la quinta e ultima tappa della sessantunesima edizione del campionato a tappe di corsa campestre, promosso ed organizzato da Uisp comitato di Ferrara, in collaborazione con i gruppi podistici della provincia estense e patrocinati dai Comuni di Ferrara, Comacchio, Portomaggiore e Terre del Reno. Un’edizione intitolata Gian Luigi Fregnani, colonna portante del podismo ferrarese. Per decenni è stato responsabile del settore atletica della Uisp. Il trofeo ‘città di Ferrara’, quindi, ha fatto tappa conclusiva a San Carlo-Terre del Reno nell’area retrostante il ristorante ‘I Durandi’. Nella gara di San Carlo, sulla distanza dei 6km, i primi tre assoluti maschili sono stati Luca Giovanni Andreella (Running Club Comacchio) con il tempo di 22.06, precedendo Federico Zuffoli (Faro Formignana) 22.51 e Fabrizio Manni (Modena Runners Club) 24.06. Nella prova femminile vittoria sui 3 km per Elena Bonafè (Atletica Delta Ferrarese) 13.36, Linda Tosini (Atletica Insieme Verona) 14.51 e Zuzana Slobodova (Atletica Copparo) 14.54. Al termine i premi individuali della tappa singola e quelle finali del trofeo ‘città di Ferrara’ sia individuali e società. I due protagonisti del trofeo ‘città di Ferrara’ sono stati Luca Giovanni Andreella (Running Club Comacchio) ed Elena Bonafè (Atletica Delta Ferrarese), vincitori della maggior parte delle tappe. Nella categoria allievi nel femminile vittoria finale per Chiara Forgia (Running Club Comacchio), invece tra i maschi primo Francesco Canella (Atletica Bondeno). A seguire premiate le dieci società, vittoria per l’Atletica Copparo, precedendo nell’ordine Polisportiva Quadrilatero, Running Club Comacchio, Atletica Bondeno, Faro Formignana, Atletica Delta Ferrarese.

Mario Tosatti