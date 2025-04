Trofeo Città di Montale: Morgan Petrucci trionfa nella nona edizione rinviata per allerta meteo

Nona edizione per il Trofeo Città di Montale, che il 26 marzo era stata rinviato per l’allerta meteo. La gara è organizzata dall’Aurora Montale e dal Gruppo Trekking Croce Oro con il patrocinio del Comune di Montale. Successo assoluto di Morgan Petrucci (Orecchiella Garfagnana) che sui 12 chilometri del percorso ha impiegato 43’36’’ distaccando di 20’’ l’atleta locale David Fiesoli (Aurora Montale) e di 2’53’’ Vladimirr Kabetaj (Aurora Montale), al quarto posto Martin Falasca (Atletica Vinci) e quinto si classifica David Sereno (Podistica Medicea Poggio a Caiano).

Nella categoria veterani uomini successo per Lorenzo Fantoni che percorre la distanza della gara in 47’08’’ seguito da Francesco Giuntoli (Gruppo Sportivo Run...dagi) e da Simohamed Barrahama (Atletica Vinci). Vittoria per il fiorentino Claudio Casalini (Scandicci) nella categoria veterani argento con il tempo di 49’30’’, al secondo posto Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico) e terzo Alessandro Cogilli (Gm Antraccoli Lucca). Nei veterani oro successo per Rinaldo Bolognesi (Atletica Vinci) in 57’15’’, posto d’onore per Fabrizio Soldi (Atletica Vinci) il terzo gradino va a Mauro Giorgetti (Gs Camigliano Lucca).

Mihaela Robu (Silvano Fedi Pistoia ottiene il primo posto nella categoria assoluta donne in 51’52’’ seguita a 4’27’’ da Angela Papi (Runcard) e di 5’08’’ Marina Ratto (Montecatini Marathon), quarta si classifica Elisa Dami (Atletica Vinci) e al quinto posto troviamo Marta Moncini( Atletica Castello).

Nelle donne veterane si aggiudica la gara Damiana Lupi (Atletica Vinci) in 52’56’’, seconda classificata Maida Mei (Atletica Pistoia) e terzo posto per Suely Bento da Cruz (Atletica Montecatini). Primo posto per l’italo-rumena Maricica Lucaci (Atletica Vinci) nelle veterane argento su Patrizia Franchi (Gp Cai Pistoia) e Maria Cristina Borgoncino (Gs Invicta).