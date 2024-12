Trofeo Città di Ravenna: la 14ª edizione in memoria di Giorgio Allegri

Oggi e domani, alla piscina comunale ‘Gambi’, organizzato da Ravenna Pallanuoto, torna il Trofeo Città di Ravenna, giunto quest’anno all’edizione n.14 e dedicato alla memoria di Giorgio Allegri, ex giocatore giallorosso scomparso prematuramente lo scorso agosto, a soli 26 anni. Allegri, protagonista di tante stagioni con la calottina della Pallanuoto Ravenna, era il capitano della squadra giallorossa e lo era non tanto per le sue doti atletiche e tecniche, di assoluto rilievo, quanto soprattutto per le qualità umane, dentro e fuori dal campo. Esempio per tutti i compagni di squadra, Giorgio è stato un leader silenzioso, ma che sapeva sempre quando far sentire la propria voce.

L’evento si articola in un torneo all’italiana a cui parteciperanno, oltre ai padroni di casa del Ravenna Pallanuoto di serie C, la Coop Parma 1964, la CooperNuoto Carpi e il Cn Persiceto Water Polo, formazione peraltro guidata da Walter Salomoni che, per tanti anni, è stato allenatore di Ravenna e di Giorgio. Il programma del torneo, dopo la cerimonia di apertura alle 17.30, prevede due incontri stasera, alle 18 (Ravenna-Carpi) e alle 19 (Parma-Persiceto). Domani sono in calendario gli altri 4 incontri, alle 10 (Ravenna-Parma), alle 11 (Carpi-Persiceto), alle 15 (Parma-Carpi) e alle 16 (Ravenna-Persiceto). Al termine delle sfide, verso le 17, è prevista la premiazione e la chiusura della manifestazione, alla presenza dei genitori di Giorgio.

Il trofeo è organizzato grazie al contributo della Bcc Banca di Credito Cooperativo e di Mac Port Ravenna, e gode del patrocinio del Comune di Ravenna.

"La nostra società – ha spiegato Cesare Bagnari, presidente di Ravenna Pallanuoto – aveva già da tempo previsto di riproporre l’organizzazione del trofeo ‘Città di Ravenna’. Si tratta di un evento che, prima del Covid, era diventato una tradizione del mese di dicembre del mondo pallanuotistico e che ha sempre portato a Ravenna formazioni molto ben strutturate. Purtroppo, quest’anno Giorgio ci ha lasciato e tutta la famiglia della pallanuoto ha voluto dedicare a lui questo evento che sarà uno splendido spettacolo di sport e di amicizia nel suo ricordo. Voglio anche sottolineare come alcuni dei nostri sostenitori storici ci siano stati vicini nell’organizzazione dell’evento."