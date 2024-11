Trofeo Contea delle Cerbaie, foto e classifica della corsa

Lamporecchio, 24 novembre 2024 – Dopo un’assenza durata dal 2019, il Trofeo Contea delle Cerbaie ha fatto il suo atteso ritorno, conquistando il cuore dei partecipanti e degli appassionati di podismo. La storica gara, organizzata presso il Circolo Tamburini di Cerbaia, nei pressi di Lamporecchio, si è sempre distinta come una valida alternativa alla celebre Maratona di Firenze. Negli ultimi anni, l’evento era stato temporaneamente sostituito dalla gara del Circolo Bugiani di Pistoia, che però ha deciso di spostare la propria data a maggio, lasciando spazio alla riedizione di questa classica. Un’occasione perfetta, quindi, per chi desiderava cimentarsi in una competizione diversa, in una domenica che evita lo scontro diretto con la grande kermesse fiorentina. La gara, semi-competitiva, ha proposto un percorso di circa 15 chilometri, affiancato da una versione ridotta di 3,5 chilometri dedicata ai camminatori.

Qui LA CLASSIFICA

L’itinerario si è snodato attraverso le dolci colline del Montalbano, offrendo passaggi panoramici di straordinaria bellezza, come quello presso la maestosa Villa Rospigliosi di Spicchio, progettata – secondo la tradizione – da Gian Lorenzo Bernini. Un contesto tipicamente toscano, con oliveti e colline incantevoli, ha fatto da cornice a un evento che ha saputo abbinare sport e natura. Quasi 200 i partecipanti che hanno scelto questa manifestazione, preferendola anche alla più blasonata Maratona di Firenze, che quest’anno ha arricchito il proprio programma con una 10 chilometri cittadina e quindi ancora più in competizione con le gare del territorio. Il ritorno del Trofeo Contea delle Cerbaie sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano (CSI) è stato accolto con entusiasmo: bellezza del tracciato, ottima organizzazione, sicurezza impeccabile e ristori generosi sono stati tra gli elementi più apprezzati dai podisti. Un ritorno atteso e pienamente riuscito, che consegna alla comunità sportiva locale un biglietto da visita eccellente, gettando le basi per un futuro all’insegna del successo.

Il Trofeo Contea delle Cerbaie si conferma così non solo una gara podistica, ma anche un’occasione per riscoprire e valorizzare il territorio, con un occhio sempre attento al benessere e al piacere di correre immersi nella bellezza. Servizio fotografico a cura della Ets Regalami un sorriso.