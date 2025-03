Trofeo Custom Teak a Fornacette, foto e classifica

Fornacette (Pisa), 30 marzo 2025 – Grande entusiasmo e numeri da record per la seconda edizione del Trofeo Custom Teak, che si è svolto a Fornacette sulla distanza di 10 chilometri.

La competizione ha preso il via dall’omonima azienda situata in via Dante Alighieri, confermandosi già al suo secondo anno come un appuntamento di rilievo nel panorama podistico. La gara ha infatti ottenuto la prestigiosa classificazione "Bronze" come evento nazionale FIDAL, dimostrando la qualità organizzativa e il valore tecnico della manifestazione.

Il Trofeo Custom Teak è stato inoltre valido come Campionato Toscano Master individuale e per società, attirando numerosi atleti da tutta la regione. L’evento è stato organizzato dal GS Parco Alpi Apuane, con il servizio fotografico curato da ETS Regalami un Sorriso, a testimonianza di un’altra giornata di sport e solidarietà.