"Trofeo del Titano". Exploit Rari Nantes: quattro ori e 3 argenti

Con 4 ori, 3 argenti e 4 bronzi la Rari Nantes Florentia ha salutato la XXII edizione del Trofeo del Titano di San Marino, evento nazionale in preparazione per i campionati italiani assoluti (Riccione 12-17 aprile), che ha confermato la società biancorossa ai massimi livelli del nuoto italiano. Le undici medaglie (6 maschili, 5 femminili) sono state conquistate da Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti, Edoardo Valsecchi, Fabio Faggian, Ruben Chiostri, Bianca Nannucci, Giulia Pascareanu, Paola Biagioli e Azzurra Sbaragli (nella foto).

A livello individuale grande soddisfazione per Sbaragli (oro sui 1500 e bronzo sugli 800 stile libero) e Zazzeri (oro nei 50 e argento nei 100 sl), entrambi sul podio con una doppia medaglia, così come per Valsecchi e Nannucci a referto con le migliori prestazioni assolute del meeting. La veterana Biagioli ha vinto l’argento nei 100 sl; altrettanto sorprendenti le prestazioni dei giovani Chiostri, Faggian e Pascareanu, a medaglia con tempi al di sopra delle aspettative.

f.m.