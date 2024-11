Trofeo Lilt sul green cussino. Mingardi davanti a tutti

Domenica è andato in scena, sui green del Centro Universitario Sportivo di Ferrara, il Trofeo L.I.L.T., gara di golf a scopo benefico a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, promotrice della prevenzione per la salvaguardia della salute con un corretto stile di vita. Oltre 90 giocatori provenienti da Ferrara e zone limitrofe, hanno voluto partecipare a questo importante evento giunto alla sua decima edizione. La nebbia mattutina non ha ritardato le partenze e un pallido sole, apparso durante la giornata, ha accompagnato i giocatori per tutta la gara. Discreti i risultati consegnati in club house, influenzati da un percorso di gioco che non concede disattenzioni e un grado di umidità che non consente una lunga parabola della palla. Vincitore è risultato Matteo Mingardi del G.C. Casalunga con 25 punti lordi. In prima categoria si impone, dopo un lungo digiuno, Roberto Pantaleoni con 36 punti seguito da Marco Loro del G.C. Rovigo con 32 netti. In seconda categoria la fa da padrone Paolo Pirazzi Jr con 37 punti e al secondo posto Fabrizio Vacondio del G.C. San Valentino con 36. In terza categoria vince Enrico Bronchi del G.C. Casalunga davanti a Mattia Panebianco del Cus Ferrara rispettivamente con 37 punti e 35 punti mentre in quarta categoria la spunta Cristina Fortini del G.C. Casalunga con 35.