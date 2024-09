Trofeo Mare Monti 2024, le foto della corsa

Camaiore, 25 agosto 2024 – Trofeo Mare Monti 2024 uno degli eventi più attesi nel calendario del trail running, ha regalato una giornata di sport, natura e divertimento. Questa competizione di Urban Trail Running si è tenuta a Camaiore, coprendo un tracciato competitivo di 16 km, affiancato da due percorsi ludico-motori di 13 km e 10 km, ideali per coloro che desiderano partecipare senza l’assillo della competizione.

La partenza, inizialmente fissata per le ore 8:30, è stata posticipata alle 9:00 da Piazza XXIX Maggio, offrendo ai partecipanti ben quattro ore per completare il percorso. Questa decisione consente agli atleti di godere appieno delle bellezze naturali del percorso, caratterizzato da un mix di superfici tra cui tre chilometri asfaltati e un impegnativo dislivello di 965 metri.

Sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), l’organizzazione del Trofeo è curata con dedizione dal Rione Frati e dall’Atletica Camaiore, con il prezioso patrocinio del Comune. L’evento non solo ha celebrato lo sport, ma ha rappresentato anche un’occasione di incontro e di promozione del territorio, valorizzando le bellezze naturali e il patrimonio culturale di Camaiore.

Servizio fotografico gestito dall'ETS "Regalami un sorriso", che da sempre si impegna nel documentare con passione e professionalità eventi sportivi di rilievo, contribuendo alla diffusione della cultura del podismo e sostenendo iniziative di beneficenza. La partecipazione di "Regalami un sorriso" arricchisce ulteriormente l'evento, offrendo ai partecipanti l’opportunità di avere un ricordo indelebile della loro esperienza.

Il Trofeo Mare Monti 2024 ha rappresentato non solo una sfida sportiva, ma anche un'occasione per vivere il territorio in modo autentico, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di corsa e natura.