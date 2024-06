Trofeo Misericordia Calenzano, le foto della corsa

Calenzano, 24 giugno 2024 – In una giornata caratterizzata da nubi minacciose e dalla concomitante attrattiva degli Europei di calcio, il 17° Trofeo Misericordia Calenzano ha comunque saputo risplendere come un faro di sport e comunità. La corsa podistica, di 8,8 km per i competitivi e con una versione ridotta per i camminatori, è stata un vero successo, grazie all'organizzazione impeccabile della Misericordia di Calenzano e alla logistica curata dall'Atletica Calenzano. Il percorso, splendidamente allestito nel parco di Travalle, ha offerto ai partecipanti un'esperienza unica. Tra i momenti più suggestivi, il passaggio sull'antico ponticino che attraversa il torrente Marinella. Secondo la tradizione, il primo a transitare su questo ponticino sarebbe stato il vincitore della gara.

Quest'anno, l'onore è toccato a Emanuel Daniel Ghergut. Tuttavia, in un gesto di grande sportività, Ghergut ha voluto condividere il prestigio del traguardo con i suoi compagni di squadra, dimostrando che lo spirito di squadra prevale sempre. Nonostante la pioggia imminente e la distrazione offerta dagli Europei di calcio, la partecipazione è stata notevole. La presenza dei corridori e degli appassionati di podismo ha dimostrato come la voglia di stare insieme e di fare sport sia più forte di qualsiasi altra attrattiva, anche quella calcistica. Durante la gara, l'eco del gol di testa di Zoff, evocato con ironia in stile Fantozzi, non è riuscito a distogliere i partecipanti dal loro impegno e dalla loro determinazione. In conclusione, il 17° Trofeo Misericordia Calenzano si è confermato un evento di grande rilevanza per la comunità, capace di unire sport, tradizione e solidarietà. Un ringraziamento particolare va a tutti gli organizzatori, agli atleti e ai volontari che, nonostante le avversità, hanno reso possibile questa magnifica giornata di festa e competizione.