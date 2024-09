Trofeo Misericordia a Sesto Fiorentino, grande partecipazione alla corsa podistica

Ssesto Fiorentino (Firenze), 11 settembre 2024 – Il 10° Trofeo Misericordia di Sesto Fiorentino si è concluso con un grande successo di partecipazione, grazie all’organizzazione del Gs Club Ausonia e al patrocinio del Comune. L’evento, una corsa non competitiva serale, ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti, un numero eccezionale per una manifestazione di questo tipo, sottolineando l'entusiasmo crescente per il podismo locale.

Il ritrovo e la partenza sono avvenuti nella sede della Misericordia, dove, al termine della gara, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di condividere una cena conviviale presso gli stand gastronomici, unendo sport e socialità in un’atmosfera festosa. Di particolare rilevanza è stato il contributo della Ets Regalami un sorriso, che ha curato il servizio fotografico durante l’evento.

La giornata si è ulteriormente arricchita con l'accordo tra i vertici della Confraternita della Misericordia e l’associazione, finalizzato all’acquisto congiunto di una nuova ambulanza, un gesto che dimostra come lo sport possa diventare un volano di solidarietà e di supporto concreto alla comunità.

Iniziative come questa continuano a dimostrare il potenziale del podismo nel rafforzare il tessuto sociale, unendo persone diverse in nome della beneficenza e della salute.