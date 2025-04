Trofeo Rinascita: Vittoria di Carbonari-Sperati alla Bocciofila Rinascita

Successo alla Bocciofila Rinascita di Villa Ceccolini, presieduta da Silverio Ruggeri, per il Trofeo Rinascita, gara per formazioni di coppia di tutte le categorie di gioco. Agli ordini del direttore di gara Edo Valentini Mattioli si sono sfidate in totale 108 coppie per i gironi di qualificazione. Ha vinto la coppia Cesare Carbonari-Andrea Sperati (Fossombrone Oikos) che in finale hanno avuto la meglio per 12-7 su Lucio Cercolani-Gianluca Ripanti (Metaurense). Terzo posto per Giuseppe Filippucci-Marcello Iacomucci (Concordia Pesaro), battuti in semifinale 12-11 da Carbonari-Sperati. Quarti Daniele Riccardi-Flavia Morelli (Lucrezia), battuti in semifinale 12-2 da Cercolani-Ripanti.

La Bocciofila Novilarese presieduta da Angelo Paolett ha ospitato il trofeo Novilara Arte e Gusto. La competizione, diretta da Giuseppe Nori, ha visto in gara 118 formazioni di coppia delle categorie BCD. La vittoria è andata a Vilelmo Boinega-Vittorio Giacomini (Durantina Urbania) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-9 su Matteo Albani-Giancarlo Zampolini (Montegridolfo). Terzi Marino Cambrini-Giuliano Marfoglia (Concordia Pesaro), battuti in semifinale 12-4 da Boinega-Giacomini. Quarti Marco Ferri-Lorenzo Zanni (Fermignanese), sconfitti in semifinale 12-6 da Albani-Zampolini.

l. d.