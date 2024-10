Trofeo Rotary di golf: vince Maggi

I green cussini hanno ospitato il primo Trofeo Rotary Estense – Master professional, gara a scopo benefico dove il ricavato andrà per l’acquisto di un apparecchio per il reparto pediatrico Oncologico dell’ospedale Sant’Anna. A far da cornice alla manifestazione, una gara di putting green che ha coinvolto anche i non giocatori abituali ma tutti entusiasti di poter dare il proprio contributo alla nobile causa.

La vittoria è andata a Filippo Maggi con 71 colpi, +3 sul par del campo, che ha avuto la meglio su Giulio Orsi (72 colpi). In prima categoria vince il primo netto Andrea Cavazzini, secondo classificato Giulio Orsi entrambi con 37 punti. In seconda categoria la fa da padrone Davide Peverati del Golf Club Argenta con 41 punti davanti al cussino Nicola Sita rimasto a 36. La terza categoria è stata vinta da Marco Zaccarini, seconda Lorenza Negrello, entrambi del Cus Ferrara, rispettivamente con 38 e 37 punti. La classifica dedicata ai soli soci rotariani, vede vincitore del premio lordo Raffaello Pellegrini con punti 13. Nella classifica netta davanti a tutti Mario Mariani del Golf Club Le Fonti davanti a Fabio Assirelli Sampaolesi di Rimini Verucchio e Giuseppe Chillemi del Golf Club Casalunga.