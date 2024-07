Trofeo Sagra Campagnola di Sammontana, le foto

Empoli, 2 luglio 2024 – La 20° edizione del Trofeo Sagra Campagnola di Sammontana si conferma come uno degli eventi più attesi nel panorama podistico della regione, unendo la passione per lo sport alla tradizione culinaria locale. Questa manifestazione, che si svolge tra le affascinanti campagne della frazione di Sammontana, nel comune di Montelupo Fiorentino, ha saputo conquistare nel tempo un posto di rilievo nel cuore dei partecipanti.

La location, sebbene alla prima visita possa apparire angusta e nascosta, si rivela in realtà ben organizzata, dotata di ampi parcheggi capaci di accogliere comodamente tutti i partecipanti e gli spettatori della sagra culinaria. Questo dettaglio non è di poco conto, poiché permette a tutti di vivere l'evento senza stress logistici, godendosi appieno l'atmosfera festosa. Il percorso, di 8.350 chilometri, presenta una sfida significativa per i podisti, con una salita impegnativa di 3 chilometri che si snoda attraverso la campagna e le colline circostanti. Questa caratteristica rende la gara non solo un evento sportivo, ma anche un'occasione per immergersi nella natura e nei paesaggi mozzafiato della zona, aggiungendo un valore paesaggistico all'impegno fisico richiesto. L'organizzazione, affidata alla Asd Capraia e Limite con il supporto degli uomini dell'Atletica Vinci, si è dimostrata impeccabile, garantendo un’esperienza positiva per tutti i partecipanti.

Un elemento distintivo di questa gara è la sua finalità benefica: l'intero ricavato dell'evento è devoluto in beneficenza a favore dei minori bisognosi, grazie alla collaborazione con i Padri Scolopi. Questa scelta sottolinea l'importanza della solidarietà e dell'impegno sociale, valori che arricchiscono ulteriormente la manifestazione. Inoltre, la sicurezza dei partecipanti è garantita dall’assistenza medica della Misericordia di Montelupo Fiorentino, operativa sotto l'egida della UISP, che assicura un pronto intervento in caso di necessità. Il Trofeo Sagra Campagnola di Sammontana non è solo una gara podistica, ma un momento di aggregazione e celebrazione, dove sport e tradizione si incontrano per regalare ai partecipanti un'esperienza indimenticabile. La presenza di numerosi podisti che scelgono di trattenersi per festeggiare insieme il momento di sport appena vissuto testimonia il successo e l'importanza di questa manifestazione nel panorama locale.