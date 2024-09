Trofeo Samuele Graziano a Cerreto Guidi, le foto della corsa e la classifica completa

Cerreto Guidi (Firenze), 5 settembre 2024 – La frazione di Lazzeretto ha vissuto una giornata di grande emozione e sport durante la 36a Sagra della Pizza, dove si è svolto il tanto atteso 10° Trofeo Samuele Graziano, un evento che ha saputo coniugare passione podistica e il profondo senso di comunità. Questa corsa, dedicata alla memoria del giovane Samuele Graziano, strappato troppo presto agli affetti di amici e familiari, ha visto la partecipazione di un numero record di atleti: circa 200 podisti si sono schierati al via, rendendo omaggio non solo a una gara, ma a un simbolo di vicinanza e solidarietà.

Il momento più toccante è arrivato poco prima della partenza, quando il presidente dell’Avis locale, in un gesto di profonda commozione, ha consegnato un mazzo di fiori ai genitori di Samuele. Un attimo di silenzio, seguito da un caloroso e sentito applauso, ha avvolto tutti i presenti, ricordando quanto questo giovane sia ancora parte del cuore della comunità. Ogni anno, questa manifestazione rinnova un legame indissolubile, dove sport e memoria si fondono in un abbraccio collettivo. La corsa è stata solo l’inizio di una serata memorabile. La Sagra della Pizza di Lazzeretto, ormai alla sua 36ª edizione, è una delle manifestazioni più attese nel panorama delle sagre toscane, unica nel suo genere per celebrare un prodotto universale come la pizza, invece dei classici piatti locali. Dopo la fatica della gara, la quasi totalità dei partecipanti si è fermata per la cena, contribuendo al grande successo dell’evento. Nel menù, oltre alle immancabili pizze e schiacciate, si sono potuti gustare piatti tipici della tradizione locale, senza dimenticare le prelibatezze dolci: bomboloni ripieni di crema o cioccolato e le deliziose ciambelle fritte che hanno conquistato il palato di tutti i presenti.

Qui LA CLASSIFICA COMPLETA

A coronare la giornata, il prezioso contributo della Ets Regalami un Sorriso, che con il suo servizio fotografico ha catturato i momenti più significativi dell’evento, contribuendo alla raccolta fondi per iniziative benefiche. Ancora una volta, sport, solidarietà e buon cibo si sono uniti in una manifestazione che ha fatto sentire Lazzeretto al centro di una grande festa popolare, dove ogni passo è stato fatto con il cuore.