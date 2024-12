Santo Stefano di corsa a Firenze, foto e classifica della gara podistica

Firenze, 26 dicembre 2024 – Oltre mille appassionati hanno animato la tradizionale corsa di Santo Stefano, che ha preso il via dalla suggestiva cornice di Piazza San Lorenzo, nel cuore di Firenze. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a richiamare atleti e camminatori, confermandosi come un evento imperdibile del calendario podistico natalizio. L'organizzazione, impeccabile come sempre, è stata curata dal Gruppo Podistico Maiano, con il patrocinio del Comune di Firenze, della Città Metropolitana e della Regione Toscana, sotto l’egida della Uisp.

A documentare ogni momento con scatti di grande intensità, l’associazione benefica Regalami un sorriso Ets, che ha ricoperto il ruolo di fotografo ufficiale. La competizione principale, una gara di 13 km, è stata affiancata da un percorso ridotto di 6 km, pensato per i camminatori. Un evento che non smette di sorprendere, soprattutto per l’alta partecipazione registrata, nonostante si svolga il giorno successivo al Natale.

Qui LA CLASSIFICA

Parte del successo è certamente dovuto al ricco assortimento di premi messi in palio dalla celebre Trattoria Zà Zà: ben 100 telefoni cellulari, tre fine settimana a Parigi e 20 buoni pasto per gustare le prelibatezze della trattoria fiorentina. La giornata è stata resa ancora più speciale da un clima perfetto: un sole splendente e una temperatura mite hanno accompagnato i partecipanti, regalando un’atmosfera unica di festa e condivisione. Una celebrazione dello sport che, come sempre, si è intrecciata con i valori della solidarietà, creando un evento capace di unire competizione e altruismo.