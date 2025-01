Turno perfetto per le versiliesi. Camaiore e Pumas vincono

Turno perfetto per le versiliesi. Rotellistica Camaiore e Pumas Ancora Viareggio vincendo salgono in testa alla classifica. In coda arriva il primo successo per l’Spv Viareggio.

Camaiore-Matera 3-2 Partenza a razzo dei ragazzi di Orlandi che, dopo appena 4’, si portano già sul 2-0 con l’azione di forza di Motaran e con il diagonale di Maremmani, imbeccato da Pardini. Piozzini accorcia a metà tempo, insaccando una corta respinta di Taiti, e sul 2-1 si chiude il primo tempo. Nella ripresa Mattugini concretizza un contropiede orchestrato da Motaranal 17’, ma passa appena 1’ e Santeramo accorcia nuovamente, con un diagonale dalla distanza. Negli ultimi 2’ prima il Camaiore fallisce, su tiro diretto, il colpo del ko con Mattugini poi ci pensa Taiti a salvare il risultato, respingendo il tiro diretto di Torres. "C’era da vincere e lo abbiamo fatto – dice Orlandi – senza qualche sbavatura potevamo chiuderla prima. A parte il rischio finale, siamo sempre stati in controllo".

Follonica-Pumas 2-4 Partenza shock per la squadra di Mirko Bertolucci che, dopo aver fallito un rigore con Bigatti, va sotto 2-0 causa i centri di Maggi e Masini. Per fortuna ci pensa Cardella, su tiro diretto, ad accorciare. Nella ripresa arriva il quasi immediato pareggio di Pezzini, poi Cardella (tiro diretto) e Bigatti chiudono la contesa. A pochi secondi dalla fine Cardella fallisce anche un tiro diretto. "Successo netto più di quanto dica il risultato – osserva Bertolucci – perché prima di andare sotto potevamo già segnare almeno due reti. Per fortuna la rete dell’1-2 ci ha rianimato, dopo il doppio spavento e nella ripresa alzando il ritmo, sfruttando una panchina più lunga, siamo andati in controllo".

Spv Viareggio-Prato 5-4 La girata di Bicicchi apre le danze ma gli ospiti impattano con Santoro. Poletti, con un tiro da fuori, riporta avanti l’Spv che chiude 2-1 il primo tempo. Nella ripresa Cortesi in contropiede e Del Medico, con un tiro da fuori, illudono perché i lanieri in 3’ arrivano all’insperato pareggio. Per fortuna Spagnuolo in contropiede, a 3’ dalla fine, sistema le cose. Nel finale Poletti fallisce anche un tiro diretto.

Sergio Iacopetti