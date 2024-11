Tushe pronta all’esordio. Subito una super trasferta

Si avvicina il momento dell’esordio per la Tushe Prato che domani giocherà la sua prima partita di campionato. Le ragazze allenate da Valentina Megli entrano in gioco dalla seconda giornata d’andata, visto che il girone C della serie A2 femminile è composto da un numero dispari di squadre. E il primo appuntamento sarà anche molto lontano da Prato, perché la Tushe dovrà affrontare l’Edilspi Mattroina, che è una formazione siciliana di Troina, in provincia di Enna. Il match andrà in scena domani alle 16.30.

Nello scorso fine settimana si sono disputate le tre partite della prima giornata che hanno visto l’altra unica toscana del girone, l’Euromed Mugello, battere 31-24 le siciliane del Halikada Gattopardo; la Publiesse Chiaravalle ha invece sconfitto il Conversano per 36-26 e nel derby siciliano il Trapani ha avuto la meglio sull’Edilspi Mattroina per 43-22. In classifica, dunque, comandano a punteggio pieno Trapani, Publiesse Chiaravalle e Euromed Mugello.

Si tratta di un girone particolarmente impegnativo dal punto di vista logistico. L’allenatrice Megli ha avuto modo di collaudare la squadra nel torneo interregionale denominato Trofeo B Cup nel quale le pratesi hanno già disputato due gare, battendo Petrarca Arezzo 31-16 e Marconi Jumpers 25-24. Ma torniamo al campionato di serie A2 la cui regular season prevede 14 giornate fra andata e ritorno, con conclusione il 6 aprile 2025. Nella seconda il quadro delle partite è completato da Conversano-Euromed Mugello e Halikada Gattopardo-Trapani. La Tushe Prato farà il proprio debutto sul terreno di casa il primo dicembre contro l’Halikada Gattopardo. Nel frattempo, come di consueto, le ragazze del prolifico vivaio della Tushe si sono fatte onore partecipando in massa alle selezioni nazionali delle classi dal 2008 al 2011. Queste le atlete in questione: Bellandi Margherita, Del Bono Giulia, Baroncelli Anita, Gurrà Sara, Semini Iona, Frati Vittoria, Romeo Annachiara, Desii Rachele, Martone Veronica, Pedrazzini Sofia, Colavito Mariachiara, Scrivo Sara, Agnelli Sophia, Galasso Martina, Battaglia Bianca, Cesaretti Gaia, Purcel Caterina.

Massimiliano Martini