Tutti di corsa a Comacchio. Filippi e Alfieri da primato. Una ’11 Ponti’ grandi cifre

Filippi e Alfieri vincono a Comacchio. Un pomeriggio di grande podismo, tra il centro e i caratteristici ponti per il ‘56° Gran premio 11 Ponti’, evento storico che da sempre richiama molti atleti. Una manifestazione patrocinata dall’amministrazione comunale e l’assessorato allo sport di Comacchio, Uisp Ferrara, mentre l’organizzazione è stata a cura del gruppo sportivo Running Club Comacchio, insieme a numerosi sponsor. Il ritrovo di tutti i partecipanti, circa 700 iscritti tra competitivi e non, è stato in piazza Dante Alighieri, mentre la partenza e arrivo erano su via Zappata. Nel tardo pomeriggio, invece, si è iniziato ad entrare nel vivo della giornata, con la partenza della mini-podistica sulla distanza di 1,5 km competitiva. In questo caso hanno partecipato i giovani corridori delle scuole che hanno mostrato particolare talento per questa disciplina. Al termine il via alla corsa regina la 8,5 km competitiva, che si è svolta su tre giri lungo le suggestive vie del centro storico di Comacchio con il passaggio scenografico sui ‘trepponti’, un percorso che da sempre affascina i podisti partecipanti. In quella maschile dopo un primo giro con i favoriti tutti in gruppo, bel duello per il primato finale tra un gruppo di atleti, tra cui il vicentino Marco Filippi, Mattia Bergossi e Giovanni Luca Andreella. Nell’ultimo giro finale allungo decisivo di Filippi, che taglia il traguardo a braccia alzate. Nella gara femminile, invece, bel duello tutto italiano tra le atlete Rosa Alfieri e Celeste Ferrini, dove ha avuto la meglio la portacolori del Circolo Minerva.

A seguire la cerimonia di premiazione coordinata da Laura Fogli, con il vice sindaco del Comune di Comacchio Maura Tomasi e l’assessore allo sport Emanuele Mari. L’ordine d’arrivo dei due podi con i rispettivi tempi finali: in quello maschile vittoria per Marco Filippi (Asd Team KM Sport) con il tempo di 28.21, precedendo l’atleta di casa Giovanni Luca Andreella (Running Club Comacchio) 29.04 e terzo Mattia Bergossi (Atletica Copparo) 29.36. Tra le donne prima Rosa Alfieri (Circolo Minerva Asd) 33.07, seconda Celeste Ferrini (Forlì Trail) 34.07 e terza Jane Thompson Bethan (Circolo Minerva Asd) 35.10.

Mario Tosatti