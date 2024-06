Tutti di corsa stasera con la Viconovo Run Night

Una serata tra corsa e camminata notturna per la settima edizione della Viconovo Run Night. Questa sera con partenza alle 21.45 dalla piazza della chiesa di Viconovo in via Bertolda, prenderà il via la competitiva e corsa ludico-motoria in notturna. La Viconovo Run Night è organizzata dalla Pro Loco Viconovo Aps con la collaborazione di Avis Provinciale e Comunale, Uisp Ferrara, con il patrocinio e contributo del Comune di Ferrara, quest’anno alla settima edizione e che per la prima volta avrà anche la competitiva. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale dal neo assessore comunale allo sport Francesco Carità, dal presidente Pro loco Viconovo Aps (ente organizzatore della manifestazione) Marcello Celeghini, dalla dirigente del servizio sport del Comune di Ferrara Cinzia Graps e dal responsabile U.O. sport Fausto Molinari, dal rappresentante di Avis Comunale Sergio Mazzini e dal vicepresidente Uisp Ferrara Andrea De Vivo. Le prime parole dell’assessore Francesco Carità: "Agli organizzatori della Pro Loco di Viconovo va il plauso e il ringraziamento mio e dell’amministrazione comunale per la bella e utile manifestazione sportiva che coinvolge tanti appassionati e include anche gli amici a quattro zampe. La frazione di Viconovo rappresenta un’eccellenza per quanto riguarda l’organizzazione di appuntamenti ludici e sportivi che promuovono il territorio e relazioni fra i cittadini". Il programma della serata prevede iscrizioni e ritiro pettorali dalle 20, poi musica con il dj-set a cura di Colla DJ e Giulio Voice, seguita da una sessione di fitness Body&Soul con la maestra di Yoga e Pilates Barbara Lj. Alle 21.45 ci sarà la partenza lungo via Bertolda a ridosso della chiesa del paese che vedrà partire dapprima la competitiva e a seguire la camminata ludico motoria, rispettivamente di 8 e 6,3km immersi nella campagna. Entrambi i percorsi transiteranno su strade miste asfalto e antiche strade bianche dal loro immutato fascino costeggiando campi coltivati e antiche case coloniche. All’arrivo un rinfresco a buffet. Marcello Celeghini ha aggiunto: "Viconovo Run Night è voglia infatti di stare insieme divertendosi e praticando una sana attività motoria adatta a tutte le età". Un’iniziativa che ha ricevuto un contributo da bando comunale: "Era tra le oltre cento richieste pervenute agli uffici comunali – ha precisato Cinzia Graps – tutte supportate anche nell’affrontare le procedure burocratiche messe in campo per ottenere il contributo previsto".

Mario Tosatti