Tutti i PROTAGONISTI DELL’EVENTO AIAC. A Nicola il Timone d’oro: "Frutto del lavoro di squadra». Premiati Franchi e Bracciali

"Ricevere questo premio mi regala molta felicità perchè è figlio di un percorso accattivante e motivante come quello di quest’anno ad Empoli dove insieme ai ragazzi abbiamo fatto un lavoro straordinario raggiungendo la salvezza. E poi perchè nell’albo d’oro figurano allenatori di spessore internazionale e quindi per me è onore vedere il mio nome accostato al loro". Davide Nicola è stato il grande protagonista e l’ospite d’onore dell’edizione 2024 del Timone d’Oro, il premio che la sezione Aiac di Arezzo assegna ogni anno al tecnico che si è maggiormente distinto. La cerimonia di premiazione si è svolta nel corso della conviviale all’hotel Minerva. Prima della serata il tecnico dell’Empoli, ma in procinto di sedersi sulla panchina del Cagliari, ha svolto una riunione con gli allenatori aretini e poi si è concesso alla stampa. "Ogni riconoscimento assegnato ad un allenatore è sempre corale. Chi pensa il contrario sbaglia,perchè noi da soli non possiamo fare niente. Possiamo, è vero, dare delle idee, ma gli attori principali sono e saranno sempre i giocatori". Premiati nel corso delle serata i tecnici che si sono distinti nei campionati giovanili Landi (Aquila Montevarchi) e Peruzzi (S.S. Arezzo), oltre a Fabrizio Innocenti dello Stia, Fabrizio Bracciali del Tegoleto e Riccardo Franchi del Viciomaggio. E a proposito di Tegoleto è stato ricordato nel corso della serata Dino Bonci, presidente e dirigente tra i fondatori della società biancorossa.