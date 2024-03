Tutti i quattro atleti sono andati a podio. Il Judo club Prato brilla al Trofeo Master

Judo Club Prato protagonista a Besana in Brianza per il sesto "Gran Prix Veterani Lombardia 2024", prima prova del Trofeo Italia Master, organizzato dal Comitato Regionale Lombardo. I quattro atleti del Judo Club Prato sono andati tutti a podio a conferma di un alto livello nel settore Master della società del maestro Beppe Macrì. Al via ben 180 atleti per una stagione che vedrà a maggio la seconda prova di Bologna del trofeo Italia e poi gli Europei di giugno a Saraievo e la finale dei campionati italiani a Ostia ad inizio luglio. Fabio Santini, nella fascia d’età M6/M8 ha conquistato il bronzo nella categoria 81 kg, mentre nella fascia d’età M3/M4 Marco Marcheselli, nonostante un problema alla spalla, ha ceduto solo in finale nei 66 kg, portando a casa l’argento. La tensione ha invece giocato un brutto scherzo alla neo campionessa Italiana Giada Fallani, che nella fascia d’età F4/F8 è incappata in una giornata no, ottenendo comunque un bronzo, nella categoria 63 kg. Medaglia d’oro per Lorenzo Malirder, che all’esordio nella classe Master M1 ha vinto nella categoria 73 kg.

L. M.