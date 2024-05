Tutti in mischia con Mammut. La passione dei ragazzi valdarnesi. Così è più facile segnare una meta

di Giustino Bonci

La prima meta è già stata segnata per aver avvicinato decine e decine di bambini e ragazzi tra i 4 ai 18 anni ad uno sport che forma il fisico e il carattere. A , con un’iniziativa allargata anche ai centri limitrofi del Valdarno, cresce e si consolida l’esperienza del Rugby Mammut, iniziata da oltre vent’anni e risorta dopo la pandemia. Una storia di passione pura, di entusiasmo e di sano volontariato che rende la società, e non sembri retorica, una grande famiglia dove ad esempio Veronica e Paola, due mamme, si occupano dell’ufficio stampa. Deus ex machina della rinascita, l’ex rugbista Gabriele Rosadini, responsabile del progetto e con trascorsi agonistici anche al Vasari di Arezzo. Agli albori del millennio, insieme ad alcuni amici, era riuscito a far attecchire in terra montevarchina la disciplina nata nell’omonima cittadina inglese del Warwickshire.

"Gli spazi a disposizione però erano pochi – racconta Rosadini – e i giocatori pionieri del rugby locale hanno dovuto trasferirisi altrove". In maniera quasi casuale, invece, ma con una determinazione degna di solidi mediani di mischia è ricominciata l’avventura, archiviato lo stop forzato per il Covid, partendo dalla voglia di divertirsi di un manipolo di piccoli atleti. "In meno di tre anni – conclude Rosadini – quasi 100 rugbisti vestono la nostra maglia neroverde. Ci alleniamo alla ex Gil con i bimbi fino a 10 anni e al Pestello Verde con le squadre sino ai 18, partecipando a tornei e partite. Senza dimenticare la collaborazione con altri club per gli Juniores under 14, 16 e 18". Il risultato più importante per il Rugby Mammut, ad ogni modo, è la possibilità di diffondere i valori nobili di un vero sport di squadra.