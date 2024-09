Tutto facile per i Diavoli. Ma a Livorno non incantano

Unicusano Livorno

14

Valorugby

38

UNICUSANO LIVORNO: Meini (60’ Rossi); Zannoni, Casini (62’ Cristiglio), Lenzi, Saleme; Del Bono, Tomaselli; Mannelli, Ianda (55’ Martinucci), Freschi (55’ Bitossi); Gragnani (cap.), Castellani; Tangredi (56’ Andreotti), Molina (68’ Giusti), Brasini (56’ Ficarra). All: R.Squarcini.

VALORUGBY EMILIA: Farolini; Pagnani, Leituala, F.Schiabel (38’ D.Schiabel), Colombo; Ledesma (73’ Bruno), Gherardi (52’ Bosi); Ruaro, Esposito, Tuivaiti (41’ Mussini); Pisicchio, Dell’Acqua (cap.); Rossi (49’ Garziera), Cruz (49’ Musajo), Mazzanti (49’ Favre). All.: M.Violi.

Marcatori: 9’ meta Tuivaiti tr Ledesma, 18’ meta Esposito tr Ledesma, 20’ meta Esposito tr Ledesma, 35’ cp Del Bono; 42’ meta Meini, 45’ cp Del Bono, 51’ meta Ruaro tr Ledesma, 55’ meta Colombo, 65’ cp Del Bono, 76’ meta Musajo.

Arbitro: M.Bottino, di Roma.

Il primo impegno del Valorugby 2024/25 scorre via lieve, contro un Livorno determinato e di qualità ma pur sempre di una categoria e mezzo inferiore; i toscani giocano in A2.

Allo stadio Montano, 200 metri dal mar Tirreno e una corona di pini marittimi a far da sfondo, i granata hanno vinto senza incantare: in meta già dopo cinque minuti con Tuivaiti, gli uomini capitanati da Dell’Acqua hanno tolto ogni dubbio sul successo con due mete in successione di Filippo Esposito a cavallo della mezz’ora di gioco. Sopra 21-0, i Diavoli hanno perso un po’ di “garra” e il Livorno ne ha approfittato.

I toschi hanno iniziato a erodere lo svantaggio punto su punto, per la soddisfazione del pubblico di casa che da un quarto di secolo non si godeva una sfida con una big.

Sull’11-21 la formazione di Violi ha però dato una nuova sgasata: prima con una meta in maul di Ruaro, poi con una su intercetto di Colombo e infine di nuovo in maul con l’aggregato Musajo. Al di là dello score, 38-14, è importante registrare i tanti esordi in maglia granata, o in maglia granata senior: quelli di Leituala, Gherardi, Pisicchio e poi, nel corso del match, di Mussini, Bosi, Musajo, Schinchirimini e Bruno.

Ma a illuminare il weekend granata è stato ancor più il debutto con meta di Bertaccini in URC, venerdì sera a Cardiff con le Zebre; Giulio, in prestito temporaneo, ha segnato una magnifica meta nel finale, donando ai bianconeri un punto di bonus. Nella seconda fase di Coppa, al via già domenica con Colorno-Valorugby, i Diavoli si ritrovano nel girone A con Petrarca, Colorno, Lyons e Rangers.

Coppa Italia, barrage: Parabiago-Colorno 17-49; Roma Olympic-Rovigo 7-66, Biella-Mogliano 28-64, Verona-Lyons 14-24, Pesaro-Viadana 7-103, Petrarca B-Fiamme Oro 33-38, Cavalieri-Rangers 17-47. Oggi: Torino-Lazio.

Foto: Francesco Colombo (con la palla) e Fabio Ruaro, entrambi oggi in meta