Uisp, Banzi resta al timone: "Un futuro da consolidare"

Il comitato territoriale Uisp di Ferrara ha organizzato il congresso territoriale nella mattinata di ieri. Un appuntamento finalizzato anche a rinnovare le cariche elettive di Uisp, in apertura l’intervento della candidata unica alla presidenza, Eleonora Banzi, la quale nel suo intervento ha ricordato l’inizio del mandato nel 2020: "Oltre ad essere nel bel mezzo di una pandemia,

il nostro comitato affrontava difficoltà strutturali ed economiche significative. La necessità di ricostruire non era solo tecnica o amministrativa: era politica. Dovevamo essere capaci di superare quella difficoltà che durava ormai da troppi anni e per continuare ad essere un presidio di sport sociale, radicato nel territorio e capace di rispondere ai bisogni di una comunità sempre più frammentata e complessa. Una comunità che subito dopo la pandemia ha dovuto affrontare le conseguenze di una guerra non poi così lontana, che ha comportato importanti maggiori costi nello svolgimento delle attività non solo per chi gestiva impianti sportivi".

Eleonora Banzi si è poi soffermata sulla nuova riforma del terzo settore e del lavoro sportivo: "Una riforma che la Uisp ha fortemente sostenuto per garantire il giusto riconoscimento e la tutela del lavoro nel mondo sportivo, equiparandolo infine agli altri settori professionali, pur tra le complessità e gli adattamenti richiesti e la necessità di sostenere ed accompagnare le società sportive in questo percorso di cambiamento".

L’attenzione si è poi spostata sul bilancio del mandato: "Che va oltre i numeri. Abbiamo riaffermato il ruolo di Uisp come soggetto politico capace di dialogare con le istituzioni, con il terzo settore e con la società civile. Si è riusciti a dimostrare che lo sport è una leva straordinaria per affrontare sfide cruciali: l’inclusione sociale, la promozione della salute, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione dei territori e l’ambiente". In conclusione, la presidente ha voluto ricordare come "Uisp Ferrara si è sempre distinta per il suo impegno nello sport sociale, interpretando lo sport come un diritto di tutti, uno strumento di inclusione e un’opportunità per migliorare il benessere collettivo. Guardando al futuro, è fondamentale consolidare i risultati raggiunti e tracciare una strada che coinvolga pienamente le società sportive, gli operatori di sport e le comunità territoriali".

L’evento congressuale è terminato con l’elezione del nuovo consiglio direttivo e della presidente, chiamati a guidare il comitato per il prossimo mandato quadriennale. Il nuovo consiglio direttivo sarà composto da Federica Poli, Monica Zannini, Alessandro Canetti, Antonella Dal Passo, Valentina Palamin, Mauro Massarenti, Simone Dovigo, Alessandro Grande, Diego Petrucci, Anna Baldoni, Angelo Mestieri, Manuela Claysset e Mario Tosatti.

I supplenti eletti sono Nicole Ferigo, Luciano Mazzanti ed Emiliano Rapini.