Uisp, l’intervista a Domiziano Lenzi. "Vogliamo incrementare ancora il numero di impianti in gestione»

Gestire le criticità presenti e migliorare gli adempimenti emersi con la nuova riforma di settore. C’è principalmente questo nel programma quadriennale del Domiziano Lenzi-bis, dopo la seconda nomina a presidente del comitato Uisp Valdera nello scorso week end. "E’ stato un congresso molto partecipato – ha dichiarato con comprensibile soddisfazione Lenzi – che ha visto la presenza di istituzioni locali della Valdera, e questo ci ha fatto molto piacere. Da parte mia c’è gratificazione perché vedo riconfermata la fiducia per il lavoro svolto nel mandato precedente e molto complicato, in quanto iniziato nel 2020, quindi in pieno Covid, e nel periodo del calo energetico per lo scoppio delle guerre. Tuttavia, grazie anche al gruppo dirigente che ho, siamo riusciti a tenere la barra dritta e a rispettare gli obiettivi stabiliti". Anche per il futuro il programma è chiaro. "Proseguiremo questo percorso – ha annunciato Lenzi - implementando la figura del comitato. Quindi gestiremo le criticità presenti e miglioreremo gli adempimenti emersi con la nuova riforma dello sport per il 3° settore, che alle associazioni più grandi come la nostra ha imposto una serie di espletamenti con costi aggiuntivi che sono una bella sfida da affrontare". "Più nel dettaglio – ha proseguito il presidente Uisp – vogliamo incrementare il numero degli impianti che abbiamo in gestione, lavorare tantissimo sulla progettazione e co-progettazione con enti pubblici e statali, collaborando ancora di più con le varie cooperative e associazioni presenti sul territorio, rilanciare varie zone della Valdera e di Pontedera rendendo alcune strutture e impianti veri e propri presidi sociali per farli diventare punti di riferimento per quartieri e frazioni. Nello specifico pensiamo a ripristinare l’ex Igloo di Pontedera". Confermata Alice Paletta vicepresidente ei Donatella Turchi segretario generale. I membri della giunta sono Domiziano Lenzi, Alice Paletta, Aurora Veneziano, Alessandro Volpi e Damiano Bolognesi, quelli del consiglio Domiziano Lenzi, Alice Paletta, Aurora Veneziano, Alessandro Volpi, Damiano Bolognesi, Martina Volpi, Giulia Cavallo, Vittorio Moni, Pasquale Cocco, Alberto Sangiovanni, Eleonora Pini, Nathan Petrone, Simone Gabrielli, Ilicia di Ienno, Donatella Falorni. Altri candidati consiglieri che entreranno nei sostituti: Antonio Favali, Paola Cagnone, Luca Signorini, Antonio Guidi, Giacomo Casalini, Valerio Pancioli, Sara Mannucci.

s.l.