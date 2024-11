Ultima di regular season per Aquile e Duchi. Derby con Bologna e trasferta a Piacenza

Ennesimo doppio impegno per le squadre ferraresi di football americano: ultima di regular season per gli Sgi Duchi e penultima per le Open1 Aquile. Gli Sgi Duchi si avvicinano alla conclusione della stagione regolare del campionato Under 18 con un record impressionante di 5 vittorie e 0 sconfitte, e si preparano all’ultima sfida contro i Doves Bologna. Una vittoria domenica al Mike Wyatt Field (ore 14) permetterebbe ai Duchi di chiudere la prima parte del campionato con un percorso netto e consolidare il primo posto nel Girone B, assicurando una posizione di vantaggio ai playoff. La partita contro i Doves sarà decisiva per concretizzare il sogno di una regular season perfetta e per prepararsi al meglio ai playoff: la formazione bolognese cercherà di mettere in difficoltà gli estensi, ma la squadra di coach Stefano Zucchelli è pronta ad affrontare la sfida con determinazione. Con una squadra rodata e statistiche di alto livello, gli Sgi Duchi Ferrara si presentano come una delle formazioni più competitive del campionato. Tuttavia, per chiudere al meglio la regular season, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e chiudere il girone imbattuti.

Le Open1 Aquile si preparano invece a scendere in campo per la penultima gara della regular season di Coppa Italia, affrontando i Wolverines Piacenza domenica 1 dicembre alle 14.30 presso il Centro Sportivo Mazzoni. Con un record di 3 vittorie e 1 sconfitta, le Aquile sono saldamente in corsa per i playoff e puntano a consolidare la loro posizione in classifica. Le Aquile hanno dimostrato grande solidità durante la stagione, con vittorie convincenti contro i Dolphins e i Rhinos e un’unica sconfitta contro gli Skorpions Varese, una delle squadre più accreditate del campionato. Attualmente, la classifica vede i Marines Lazio al primo posto con un record di 4-1, seguiti dagli Skorpions e dalle Aquile, che si contendono posizioni di vertice in vista della post-season. La sfida contro Piacenza rappresenta un passaggio chiave per mantenere alta la concentrazione, mentre l’ultimo appuntamento di regular season, previsto per l’8 dicembre a Ferrara contro i Marines, sarà cruciale per definire la griglia playoff. Le statistiche stagionali delle Open1 Aquile riflettono un team solido, prevalentemente a trazione aerea ed una media di 26 punti segnati a partita. I Wolverines si presentano con un record di 2 vittorie e 3 sconfitte, e cercheranno di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i ferraresi.

Jacopo Cavallini