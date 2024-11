Ultimate frisbee: un successo per il torneo di Minerbio. Trionfo Bfd e Old Foxes. Ecco il Bologna is back Il torneo di ultimate frisbee "Bologna is back" richiama quasi 500 giovani da tutta Europa. Vittorie e emozioni allo stadio Soverini di Minerbio, con omaggio a Fabio Tosi. Il Bologna Flying Disc si conferma punto di riferimento nazionale e internazionale.