Un altro riconoscimento per il bodybuilder. Donati brilla ancora. Sul podio a Las Vegas

Raccogliere successi, medaglie e soddisfazioni è ormai una più che piacevole prassi per Davide Donati, il 53 enne professionista di bodybuilding di San Giovanni capitano della nazionale NBFI, la federazione di natural bodybuilding più grande d’Italia. Dopo essersi laureato Campione del Mondo lo scorso 14 Giugno nella categoria Grand Master Over 50 Professionisti in Olanda ad Amsterdam, è riuscito a conquistare il podio lo scorso 9 Novembre niente meno che nella cornice di Las Vegas, dove si è svolta la gara più importante del mondo il Natural Olympia, manifestazione che è durata tre giorni con atleti provenienti da tutto il mondo.

La categoria di Donati era composta da ben 14 sportivi tra cui molti con peso di 80/90 kg ben al di sopra dei 65 kg del campione sangiovannese, considerato che le categorie professionistiche sono Open cioè non ci sono limiti di peso. Alla fine, comunque, è riuscito a conquistare il podio piazzandosi al terzo posto assoluto. Una doppia soddisfazione che chiude un 2024 da incorniciare, con il campionato del mondo fatto proprio e questa medaglia di bronzo che va ad impreziosire il lavoro di tantissimi sacrifici che porta avanti da oltre 30 anni con grandi successi: nove titoli Italiani, un titolo europeo conquistato a Zurigo, il passaggio a professionista con tanto di pro card e, infine, otto campionati del mondo dove si è sempre distinto piazzandosi nella Top 5.

Sei sono i suoi allenamenti settimanali e uno di riposo attivo fatto da un’ora di aerobica. Un’altra parte molto importante la recita l’alimentazione con un apporto calorico ben calibrato, una suddivisione di sei pasti giornalieri e zero sgarri nel periodo di preparazione. Sta già allenandosi in vista delle competizioni nel 2025, dove dovrà difendere il titolo ai mondiali PNBA INBA che si terranno a Barcellona il prossimo Giugno e conquistare l’Olympia di Las Vegas poco più in là, a novembre.

Massimo Bagiardi