Un Europeo da applausi. Argento per i due limitesi

Gli atleti della Canottieri Limite continuano a essere protagonisti anche sugli armi della Nazionale. Dopo aver vinto l’europeo dello scorso anno sul quattro senza, infatti, Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni per poco non si sono ripetuti anche quest’anno agli Europei Under 19 di Kruszwica in Polonia. I due limitesi hanno infatti vinto la medaglia d’argento nell’otto, contribuendo così all’ottimo bottino azzurro di 10 medaglie (4 ori, 5 argenti e un bronzo) con cui l’Italia ha chiuso la manifestazione al secondo posto dietro alla Romania, che ha conquistato lo stesso numero di podi, ma con 7 vittorie.

Tornando alla gara dell’ammiraglia azzurra Laganà e Sostegni hanno remato insieme al timoniere Tronconi (Gavirate) e al capovoga Cappagli (Sampierdarenesi) oltre che con Germani (Adria 1877), Schirinzi (Sampierdarenesi), Loconsole (Cernobbio), Cagnassone (Caprera) e Pozzobon (Rc Genovese).

Dopo un’ottima Preliminary race che consente alla barca italiana di guadagnare la corsia migliore per la finale sopravanzando proprio Romania e Repubblica Ceca, nella gara per le medaglie gli otto giovani atleti partono terzi dietro alle solite Romania e Repubblica Ceca, ma riescono a rimontare i cechi, lasciandoseli poi alle spalle di quasi due secondi, arrivando vicinissimi ai futuri campioni d’Europa, appena 75 centesimi separa l’ammiraglia azzurra da quella della Romania. "È stata una gara molto faticosa, siamo partiti terzi, poi sul passo abbiamo recuperato la Repubblica Ceca e abbiamo provato la zampata finale sui rumeni, ma non siamo riusciti per pochissimo – ha raccontato subito dopo la gara ai canali ufficiali della Federazione Italiana Canottaggio, Tommaso Laganà –, comunque abbiamo dato tutto ed è stata una bella gara". Sulla stessa lunghezza d’onda il compagno di squadra Lorenzo Sostegni, che ha voluto rimarcare anche la forte intesa che si è venuto a creare all’interno dell’equipaggio.

"La gara è stata bella, ci credevamo fin dall’inizio, e alla fine non è bastato di poco – aggiunge –, ma alla fine abbiamo formato un bel gruppo: in una settimana siamo diventati anche grandi amici e penso sia la cosa più bella, aver lavorato tutti insieme per ottenere questo risultato. Sono legami che sicuramente poi rimarranno nel tempo".

Simone Cioni