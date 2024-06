“Un giro di mura a tutta”, le foto della corsa e la classifica

Lucca, 20 giugno 2024 – A Lucca, per i podisti, la magnifica cinta muraria della città non è solo un'attrazione turistica, ma un percorso di allenamento abituale. Qui, la distanza non si misura in chilometri, ma in giri di mura. È così che è nata la competizione "Un Giro di Mura a Tutta", una gara di 4.223 metri da percorrere senza risparmio di energie. Giunta alla sua quarta edizione, questa competizione richiama i migliori interpreti toscani del mezzofondo.

Sotto l'egida della Uisp, "Un Giro di Mura a Tutta" è diventata una tappa importante del Criterium di podismo Toscano. La gara rappresenta non solo una sfida sportiva, ma anche un modo per celebrare la bellezza storica e architettonica di Lucca, unendo sport e cultura in un evento unico.

La manifestazione è un'occasione per i podisti di confrontarsi su un percorso suggestivo, dove la storia incontra la passione per la corsa. La partecipazione a questa gara non è solo un test di resistenza e velocità, ma anche un tributo alla tradizione podistica della città, dove ogni giro di mura racconta una storia di impegno e dedizione.