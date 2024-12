Un nuovo presidente per l’Atletica Avis Macerata. Eletto il pediatra Costantino Gobbi, vice Iesari

Il pediatra Costantino Gobbi è il nuovo presidente dell’Atletica Avis Macerata, di cui è stato uno dei fondatori nel 1975. Subentra a Fabio Romagnoli nominato di recente presidente regionale della Federazione di atletica. Il nuovo direttivo è composto da Sara Annibali, Sergio Biagetti, Andrea Corradini, Matteo Gattari, Stefano Gattari, Franco Lorenzetti, Mario Mozzoni, Massimo Mozzoni, Sabrina Mozzoni, Ilaria Sabbatini, Michele Vitali. Nominato Maurizio Iesari vicepresidente, Antonella Gentili segretaria e responsabile del safe guarding, infine tesoriera è Paola Antinori. Eletti come rappresentati degli atleti Riccardo Stagnaro e Rachele Tittarelli. Toccherà quindi a Gobbi, che rimarràin carica fino al 2028, condurre la squadra avisina in questo difficile periodo di grandi trasformazioni con il primo impegno, rappresentato dall’organizzazione della Festa dei cinquantanni. Il 2025 vedrà anche l’atteso inizio del rifacimento della pista di atletica dell’Helvia Recina e la sistemazione dell’antistadio omologato per alcune specialità dei lanci. È poi prevista una sistemazione e una copertura del pistino dell’antistadio.