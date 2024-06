Un personaggio molto amato nel paddock. Il dottor Costa ’torna in pista’. Ma lo fa sui social: boom di fans

Ospitate vip nel paddock per gli imolesi Claudio Marcello Costa e Valter Bartolini. Il celebre ‘dottorcosta’, fondatore della Clinica Mobile, è approdato da poco sui social con profili ufficiali che in poche settimane hanno già radunato migliaia di fans. Il medico di Imola, che nei giorni scorsi ha postato una speciale clip video di auguri al campionissimo Giacomo Agostini per i suoi 82 anni, è stato ospite del circuito del Mugello nella giornata di test successiva alla disputa del Gran Premio d’Italia di motociclismo. Una visita che non è passata inosservata dopo diversi anni di assenza di Costa dal mondo delle corse. L’occasione congeniale per incontrare tanti protagonisti del circus, a cui ha alleviato i postumi di cadute e in qualche caso perfino salvato la vita, e realizzare dei contributi che pubblicherà sui social nelle prossime settimane. Tra gli incontri più emozionanti quelli con l’amico fraterno Loris Capirossi, Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Ma non sono mancati i siparietti simpatici con Pedro Acosta, l’ingegner Gigi Dall’Igna, Lucio Cecchinello e tanti altri giganti della specialità.

Per l’ex pilota Valter Bartolini, invece, un week end nel paddock di Misano per la tappa del mondiale Superbike nella riviera adriatica. Anche per lui, che nel campionato iridato delle moto derivate dalla serie ha collezionato pure un gettone da wild card, diversi incontri ravvicinati con gli amici di una vita Marco Melandri e Andrea Iannone accompagnato dalla fidanzata star della musica Elodie.

Mattia Grandi