Un punto per le pratesi

Un inizio di girone di ritorno senza vittorie per le due pratesi dei campionati nazionali di calcio a cinque. Il bottino è stato magro nella prima giornata della seconda parte della stagione: un solo punto in due partite. A conquistarlo è stato il Prato Calcio a 5 in serie A2 maschile. La squadra allenata da Andrea Bearzi è andata ad impattare 4-4 sul terreno del Russi, diretto concorrente per la salvezza. Per i biancazzurri è stato questo comunque il primo punto conquistato in una trasferta dall’inizio del campionato. Il Prato Calcio a 5 ha sfiorato il successo: in vantaggio per 4-3 dall’11’ della ripresa, è stato raggiunto dai padroni di casa solo a 59 secondi dal fischio finale.

Questo il tabellino del confronto. Russi: Masetti, Spadoni, Navarro, Bolotti, Gurioli, Bonetti, Zamboni, Babini, Michelacci, Cianciulli, Beltrami, Fenati. All.: Bottacini. Prato calcio A 5: Lo Conte, Sosa, Fazzini, Panchetti, Del Greco, Cellini, Raimondi, Beluco, Tempesti, Marangon, Martini, Giannattasio. All.: Bearzi.

Nella classifica del girone B il Prato Calcio a 5 aggancia l’Atlante Grosseto a quota 10 punti ma resta al penultimo posto. Al comando c’è l’Unicusano Futsal Ternana a quota 26, che sabato sarà proprio il prossimo avversario dei biancazzurri al Pala Kobilica.

Peggio è andata all’Italgronda Futsal Prato che sul campo degli emiliani del Balca Poggese ha rimediato la prima sconfitta stagionale. La partita inaugurale del girone di ritorno del girone C della serie B maschile è finita 6-4 a favore della squadra allenata dall’ex colonna del Prato Calcio a 5 Velimir Andrejic e per i pratesi ad andare in gol sono stati El Gallaf, Patetta, Balestri e Pires.

Il tecnico Zudetich ha schierato questa formazione: Laino, Di Maso, Pires, Patetta, El Gallaf, Balestri, Truschi, Pacini, Votano, Montorzi, D’Amico, De Luca. Con la contemporanea larga vittoria (6-0) della capolista Futsal Pontedera sul campo dei liguri del Levante, sono aumentate le distanze fra i pratesi secondi e il primo posto, ora lontano quattro punti, mentre da dietro è tornata a farsi sotto la Mattagnanese, che segue in terza posizione a due lunghezze.

L’inizio del 2024, insomma, non ha riservato grandi soddisfazioni alle due formazioni pratesi che hanno ripreso il cammino in campionato.

Massimiliano Martini