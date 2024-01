Un successo la sfida di Tolentino per il trofeo giovanile di bocce. Medaglia d’argento per Principi

Un successo la 21ª edizione del Trofeo Città di Tolentino, gara juniores inserita nel circuito nazionale Superprestige che, a fine anno, incoronerà il miglior under 18 e il miglior under 15 d’Italia. La manifestazione è stata ospitata alla Bocciofila Tolentino, presieduta da Claudio Pascucci. Agli ordini del direttore di gara Silvio Giustozzi si sono sfidati 36 atleti nella gara under 18 e 31 in quella under 15. Dominio pugliese nella gara under 18: successo di Gabriele Costantini (Martanese) su Luciano Giaquinto (Tricase). Le Marche si sono rifatte nell’under 15 con il successo di Alex Raggi (Durantina Urbania) che in finale ha sconfitto il beniamino di casa Nicola Principi (Tolentino). Molto bella e caratterizzata da grande partecipazione (55 atleti) la competizione under 12. La gara a squadre ha visto il successo dei ragazzi della Metaurense davanti a quelli del Fossombrone. Nel pomeriggio i migliori quattro ragazzi e le migliori quattro ragazze della prova a squadre si sono sfidati nella gara individuale. Nel settore maschile vittoria per Federico Scocco (Morrovalle) davanti a Leonardo Susino (Montegranaro) e a due ragazzi della Metaurense: Davide Sorcinelli e Aurelio Punzo. In quella femminile ha vinto Giada Ciaffoni (Fossombrone) davanti all’abruzzese Arianna Renzi (Torricella). Tante le autorità presenti alle premiazioni. Per la Federbocce, oltre al presidente regionale Corrado Tecchi e al delegato provinciale Graziano Gattari, c’erano il responsabile nazionale giovanile Maurizio Andreoli e il ct della nazionale juniores Rodolfo Rosi. Il Coni era rappresentato dal delegato provinciale Fabio Romagnoli, mentre le autorità amministrative erano Gianluca Pasqui, vice presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, e Alessia Pupo, assessora allo Sport del Comune.