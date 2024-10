Una domenica di sport a Pisa, successo per la Mezza Maratona e il Triathlon Sprint

Pisa, 15 ottobre 2024 - Lo scorso weekend è stato all'insegna dello sport a Pisa, con una domenica che ha visto susseguirsi eventi di grande rilevanza per atleti e appassionati. La mattinata è stata animata dalla mezza maratona e dalla gara di 10 km, che hanno attirato numerosi partecipanti, mentre il pomeriggio è stato dedicato al Triathlon Sprint nazionale, ospitato a Tirrenia e organizzato da Phisio Sport Lab ASD.

La gara di triathlon ha visto la partecipazione di 230 atleti provenienti principalmente dal Centro-Nord Italia e dalla Toscana. L'evento ha avuto il suo cuore in piazza Belvedere, dove è stata allestita la zona cambio e dove si potevano ammirare le sofisticate biciclette utilizzate dai triatleti. La competizione ha preso il via alle 13:45, dopo un briefing tecnico, con la prima frazione di nuoto di 750 metri svolta nelle acque antistanti il Bagno Imperiale. Dopo il nuoto, gli atleti sono passati alla prova ciclistica di 20 km, suddivisa in tre giri lungo un percorso tra Tirrenia e Marina di Pisa, per poi concludere la gara con una corsa di 5 km. Nella competizione maschile, il primo a tagliare il traguardo è stato Samuele Angelini (G.S. Fiamme Oro) con un tempo di 52'28", seguito dal fratello Fiorenzo Angelini (54'05") e da Davide Catalano (55'19") del team SBR3. Filippo Lisi (56'00") del TEAM STAR e Nicolò Basso (57'10") completano la top five maschile. In campo femminile, "La Regina" della giornata è stata Vittoria Facco (G.S. Fiamme Oro), che ha dominato la gara chiudendo in 1h 00'17". Alle sue spalle, Denise Cavallini (1h 00'43", DDS) e Anita Ghelardoni (1h 01'22", Firenze Tri). A completare il podio femminile ci sono state Myriam Grassi (1h 01'54", TEAM STAR) e Vanessa Del Carlo (1h 03'21", TEAM STAR). Un momento particolarmente emozionante è stato l'arrivo di Carlos Alberto Bacci, atleta della categoria M8 (75-80 anni), che ha concluso la gara tra gli applausi del pubblico, dimostrando che la passione per lo sport non ha età. Al termine della competizione, come da tradizione, gli atleti hanno avuto modo di ricaricare le energie con un piatto di pasta al pomodoro, prima delle premiazioni, che hanno visto riconosciuti i migliori assoluti e i vincitori delle varie categorie. Gli organizzatori hanno espresso i loro ringraziamenti al Comune di Pisa e alla Regione Toscana per il patrocinio, oltre che alla FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) e alla Croce Rossa Italiana per l'assistenza in acqua e a terra. Un ringraziamento speciale è andato anche all'Ufficio Locale Marittimo di Marina di Pisa, alla Polizia Municipale e al Circolo Fotografico “Il Gruppo” di San Giuliano Terme, oltre ai motociclisti della scorta tecnica e ai gestori del Bagno Imperiale per l’ospitalità. La comunità di Tirrenia, che ha accolto calorosamente l’evento, è stata anch'essa lodata per il sostegno sempre crescente. Un particolare riconoscimento è stato riservato al Gruppo Sportivo "Fiamme Oro" della Polizia di Stato, che, apprezzando la qualità organizzativa di questo evento, partecipa regolarmente con atleti di livello nazionale e internazionale. Gli appassionati degli sport multidisciplinari potranno segnare in agenda i prossimi eventi organizzati sul litorale pisano: a fine marzo o inizio aprile si terrà la 9ª edizione del Duathlon Sprint delle Città Medievali, seguita a maggio dal 23º Triathlon Sprint del Litorale Pisano a Marina di Pisa, e in ottobre dal 26º Triathlon Sprint "Silver Rank" a Tirrenia.