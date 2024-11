Una famiglia di campioni. Il trionfo di Tommaso ed Elisa

di Giorgio Grassi

SAN GIOVANNI

Fratello e sorella sul più alto gradino del podio, per aver vinto il titolo di campione toscano 2024 di ciclocross. Sono Elisa Ferri, 17 anni, categoria Juniores, che nel gennaio scorso vinse l’ottavo titolo italiano, per cui si è meritata l’appellativo di ‘regina del tricolore’; il fratello è Tommaso, 20 anni. I due promettenti fratelli hanno conquistato il titolo toscano a Uliveto Terme. Tommaso si è imposto nella gara maschile degli Under 23, secondo il quotato ciclocrossista Filippo Cecchi di San Giovanni alla Vena, campione toscano Elite. Il successo di Tommaso è stato drammatico, ha rischiato di scivolare nell’ultima posizione del gruppo dei 120 crossisti. Gli è salata la catena dalla moltiplica, è dovuto scendere per rimetterla a posto, ed ha perso un minuto prima di ripartire. E per questa sventura ha dimostrato il forte temperamento dell’atleta. Ferri ha perduto un minuto per risalire in bicicletta, e con vena e rabbia, ha risalito i corridori fino ai primi del gruppo, ed ha conquistato il titolo. Il gruppo dei ciclocrossisti era Open comprendeva anche gli Elite. Tommaso ha dato una grandissima prova di corridore, vincendo appunto il titolo degli Under 23. E Cecchi, giunto alle spalle di Ferri si è laureato campione degli Elite. "Ce l’ho messa tutta - rivela Tommaso - la mia forza e la grande voglia di conquistare il titolo, e con quello che mi è capitato alla bicicletta, sono ancora più felice, perché ho dimostrato che possono essere anche competitivo". Il neo campione toscano ha 20 anni, è appassionato di musica. La sorella Elisa, 17 anni, da poco passata alla categoria Juniores Donne, campionessa d’Italia in carica, (8 maglie tricolori) ha vinto da par suo, con una fuga dal via fino al traguardo, che ha tagliato a mani alzate. Elisa ha di recente corso e vinto una gara internazionale di cross a Zrurigo, e si è classificata quinta al campionato Europeo in Svezia. La campionessa va forte in salita. "Ho vinto già abbastanza e spero di poter continuare. La mia ambizione è partecipare al Giro d’Italia, oltre alle grandi competizioni. La bici è la mia passione. A gennaio andrò a Treviso a difendere il titolo tricolore".