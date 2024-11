Una mattinata con gli studenti. Bertoncelli e Pelati in visita al Roiti: "Sport e studio, tra mille sacrifici»

Giovedì 31 ottobre le professoresse Eleonora Brancaleoni e Adriana Gianbanco hanno organizzato un incontro per le classi seconde del Corso Sportivo del Liceo Roiti di Ferrara con due atleti olimpionici. Filippo Pelati, studente di 5G del liceo, bronzo World Aquatics Lima 2024 nel duo sincro, e la canoista olimpica Parigi 2024, ex-studentessa del Roiti, corso H, Marta Bertoncelli (nella foto). L’incontro è stato molto fecondo per gli studenti-atleti del secondo anno, perché i due ospiti hanno narrato come conciliare studio e sport sia faticoso ma allo stesso tempo dia grandi soddisfazioni. Si deve studiare negli spogliatoi, i libri molte volte finiscono nel borsone insieme all’accappatoio, al costume bagnato, ma la passione e la forza di volontà fa superare ogni ostacolo. Pelati raccontava che nelle fasi di gara non hai il tuo allenatore ma te ne assegnano uno, nel suo caso una ex atleta russa, e quello che ordina occorre che venga eseguito senza commentare, come un militare con il suo ufficiale. "E’ vero che la disciplina è insidiosa, ma saper reggere l’urto fa sentire più forti che mai". Marta Bertoncelli ha raccontato degli allenamenti in acque ghiacciate, in paesi caldissimi, e onde che non si sa mai come affrontare. C’è tuttavia anche il grande piacere di gareggiare gomito a gomito con atleti di livello alto e il rivale, finita la gara, diventa un collega con cui scambiarsi opinioni e segreti del mestiere. Gli studenti hanno gradito molto i racconti, comprendendo che la matematica, alla fin fine, può anche essere mescolata allo sport.