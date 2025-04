Una staffetta per la lotta ai tumori infantili

Firenze, 5 aprile 2025 – È scattata sabato 5 aprile, anche da Firenze, la quinta edizione della Run4Hope Massigen, il Giro d’Italia solidale a staffette, nato per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, con particolare attenzione ai tumori pediatrici, che colpiscono ogni anno in Italia circa 1.400 bambini sotto i 14 anni. All’interno del Village della Half Marathon Firenze, alle 11, ha preso il via la staffetta toscana, in contemporanea con quelle delle altre regioni italiane. Un mosaico di sport e solidarietà che unisce il Paese da Nord a Sud, grazie a un format podistico non competitivo articolato su venti staffette regionali, tutte impegnate nella stessa missione: correre per donare speranza. A Firenze, l’organizzazione è stata curata dal CME Toscana e l’esecuzione affidata al Battaglione Trasmissioni Abetone: circa 30 militari si sono alternati lungo il percorso ciclabile da Firenze a Prato, dove hanno simbolicamente passato il testimone all’Asd Prato Promozione, che proseguirà verso Pistoia.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri, il Comune di Firenze e la Uisp di Firenze. Significativa anche la partecipazione di tre giovani arbitri dell’Aia, che con i loro fischietti hanno dato ufficialmente il via alla tappa fiorentina. A livello nazionale, la Run4Hope coinvolge oltre 400 associazioni sportive, prevalentemente affiliate Fidal, e la partecipazione attiva di numerosi reparti militari dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica, della Guardia Costiera e delle Capitanerie di Porto, insieme a moltissime sezioni dell’Associazione Italiana Arbitri e a migliaia di runners indipendenti. Si stima che saranno oltre 40.000 i podisti coinvolti in tutta Italia. Un ruolo di primo piano è affidato all’Arma dei Carabinieri, che ha allestito un centinaio di info-point nei punti chiave del percorso e vedrà il coinvolgimento diretto della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, pronta a mobilitare ben 500 unità. L’intera manifestazione gode del Patrocinio del Comune di Roma e della Regione Lazio, e del sostegno di numerosi enti, tra cui CONI, FIDAL, FITRI, Aeronautica Militare, AIA, ANCI, e molte altre realtà territoriali e sportive. Anche i Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro, Fiamme Azzurre e Fiamme Gialle hanno concesso l’utilizzo del logo, contribuendo a dare visibilità e autorevolezza all’iniziativa. La Run4Hope Massigen 2025 percorrerà idealmente tutta l’Italia, staffetta dopo staffetta, testimone dopo testimone, in un cammino di sport e altruismo. Suggestiva l’apertura a Roma, dove i partecipanti hanno corso dalla Caserma Pio IX dell’Esercito Italiano fino a Piazza Pia e Piazza San Pietro, accompagnati dai runners dell’Athletica Vaticana e da numerosi gruppi sportivi capitolini. Anche Firenze ha lasciato il segno in questo grande abbraccio collettivo alla ricerca: le immagini della staffetta, come sempre, sono state realizzate dalla Ets Regalami un sorriso, instancabile sentinella della solidarietà, dove lo sport incontra il cuore.