Una StraBologna da record: già mille iscritti. E a fine mese l’Uisp svelerà le nuove maglie

StraBologna, cos’altro diversamente? E’ iniziato il countdown per la manifestazione che da sempre è il fiore all’occhiello dell’attività dell’Uisp delle Due Torri che recentemente, in occasione del proprio congresso, ha confermato Paola Paltretti alla guida, come presidente.

Quando c’è la StraBologna? Il 25 maggio. Quando sarà la partenza? Alle 10,30. Detto che gli organizzatori dell’Uisp si aspettano una conferma numerica – lo scorso anno, in Piazza Maggiore, c’erano 22mila persone – sono tante le sorprese.

A cominciare dai numeri, che possono quasi spaventare. Nel senso buono del termine perché nei primi tre giorni di apertura alle iscrizioni online, ci sono già state mille richieste. Mille pettorali venduti. Il paragone con il 2024 è incredibile. Perché gli appassionati di StraBologna hanno già raggiunto quota mille.

Fino al 31 gennaio sarà molto conveniente iscriversi. Perché la maglietta – e tutte le opportunità lanciate dall’Uisp – costerà 12 euro. Poi, ogni mese, ci sarà un incremento di due euro: dal primo aprile (e non sarà uno scherzo) fino a qualche istante prima dello start, si spenderanno 18 euro. Chi prima spende, meglio e meno spende verrebbe da dire. A organizzare il tutto, come responsabile dell’evento, ci sarà Nicola Fornasari, che potremmo definire il regista moderno di un evento che ci riporta indietro fino agli anni Ottanta.

Il 25 maggio sarà l’edizione numero 44: due quelle cancellate (per Covid), una quella rinviata (per alluvione) e recuperata con esiti eccellenti anche in autunno (vuoi vedere che prima o poi l’Uisp deciderà di raddoppiare?).

"Fino al 28febbraio – racconta Nicola Fornasari – ci si potrà iscrivere solo online (www.strabologna.it). Dal primo marzo, invece, anche nelle nelle farmacie Benu, nelle Librerie Coop, negli altri punti di iscrizione visibili sul sito e nella sede Uisp di via dell’Industria".

A fine mese, proprio nella sede del Carlino, partner dell’evento, la presentazione ufficiale della maglia. "Non escludiamo altre sorprese – incalza Fornasari –. Tornando all’evento ci saranno tre percorsi da 10, 7 e 3,5 chilometri. Per il tracciato ci consulteremo e confronteremo con l’amministrazione comunale".

Nessun veto, ci mancherebbe. Solo l’obiettivo di dribblare i cantieri del tram e consentire ai bolognesi di godersi una domenica speciale.

Ribadito che Fornasari, 52 anni, è il responsabile del comitato organizzatore, l’Uisp ha messo insieme uno staff di prim’ordine tra organico, tirocinanti e volontari. Così, a muovere la macchina organizzativa, ci penseranno Agnese Alberghini 23 anni, Alessia Vetrugno 23, Bernardo Quintale 21, Camilla Lolli 24, Chiara Zingrone 24, Davide Ranni 30, Emiliano Villani 29, Gabriele Staffa 21, Giancarlo Raimondi 66, Laura Landuzzi 25, Marco De Simone 28, Paolo Romoli 26, Piero Peloi 27 e Sara Vetrugno 26. E buona corsa a tutti.